竹内涼真、『シューイチ』W杯メキシコから生出演予定→“現地の事情”で中止 番組終盤に登場し日本代表にエール
俳優の竹内涼真が、20日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55）の生中継に出演。一時、中止になるトラブルに見舞われた。
【写真】「いってきます」と伝えていた竹内涼真、W杯日本代表のユニフォーム手に笑顔
番組では、あすに日本対チュニジア戦を控えた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取り上げた。また、メキシコ・モンテレイから田辺大智アナウンサーが生中継。現地入りしているスペシャルナビゲーター・竹内涼真が午前7時40分頃に出演すると伝えた。
しかし、午前7時40分頃には予定を変更して放送。その後、同局の辻岡義堂アナから「竹内涼真さんのメキシコからの生中継ですが、現地が大雨と雷のため、映像をつなぐことができなくなってしまった」と事情を伝えた。
その後、9時過ぎの中継に竹内が出演。「さきほど鈴木彩艶選手にインタビューさせていただいたんですけど、やっぱりすごく良い緊張感と、いつでもスイッチを切り替えられる良い雰囲気とおっしゃっていたんで」と紹介。そして、「僕たちは日本代表を信じて応援する。それだけです！」とエールを送った。
【写真】「いってきます」と伝えていた竹内涼真、W杯日本代表のユニフォーム手に笑顔
番組では、あすに日本対チュニジア戦を控えた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取り上げた。また、メキシコ・モンテレイから田辺大智アナウンサーが生中継。現地入りしているスペシャルナビゲーター・竹内涼真が午前7時40分頃に出演すると伝えた。
その後、9時過ぎの中継に竹内が出演。「さきほど鈴木彩艶選手にインタビューさせていただいたんですけど、やっぱりすごく良い緊張感と、いつでもスイッチを切り替えられる良い雰囲気とおっしゃっていたんで」と紹介。そして、「僕たちは日本代表を信じて応援する。それだけです！」とエールを送った。