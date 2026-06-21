世帯年収1730万円の30代男性「クレカ年会費は8.3万円」「週末は近所のレストラン、チェーン店も多くこだわりなし」世帯年収1000万円を超えれば、さぞかし豪勢な毎日を送っているだろうと思いきや、案外そうでもないらしい。むしろ、稼いでいる人ほどシビアに金を管理しているようだ。投稿を寄せた東京都の30代男性（ITエンジニア／世帯年収1730万円）は、自身が年収900万円、妻が830万円だ。妻と2人で千代田区の分譲マンションに暮