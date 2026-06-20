6月20日（土）に放送した土曜ゴールデン「大久保・川村の温泉タオル集め旅23群馬・長野・新潟へ新緑露天SP」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜結果＞「大久保・川村の温泉タオル集め旅23」群馬・長野・新潟へ！新緑の絶景露天風呂巡り！これまで全国各地の温泉地を巡ってきた大久保・川村の温泉タオル集め旅。23回目の舞台となるのは、▽自然湧出量日本一▽日本三美人の湯▽天下一の露天風呂など数々