日本ハムOBの中田翔氏（37）が、20日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、現役時代のチームメートで先輩の糸井嘉男氏（44）の破天荒エピソードを明かした。この日のトークテーマは「黄金コンビ」。先輩と後輩、トレーニング仲間など、出演者たちがお互いに欠かせない関係性を語り合った。日本ハム時代、ともに外野を守る機会も多かった2人。中田氏は、糸井氏が試合中に懲罰交代を受けた時のエピソ