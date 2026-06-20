【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月24日に発売される、King & Princeの最新ライブを収めたBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』より、通常盤に収録される『Documentary of King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のダイジェスト映像が公開された。 ■ふたりがこだわりをとことん詰め込んでツアーを作り上げていく様子 『Documentary of Kin