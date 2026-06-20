昭和からの香川の100年の歩みを広報誌で振り返ろうという企画展が、高松市で始まりました。 【写真を見る】広報誌で振り返る香川100年の歩み戦後の混乱期～復興～高度経済成長期瀬戸大橋架橋など発展の軌跡【香川】 1949年1月の創刊号から、昭和最後の1989年1月号まで、昭和の香川県の広報誌30点が展示されています。 戦後の混乱期や高度経済成長期に始まった香川用水の建設や瀬戸大橋の架橋など香川の発展の様