ステージ4の骨肉腫で闘病していた、YouTuberの榎本一心さんが亡くなったことがわかった。21歳だった。【映像】亡くなる3日前に投稿されたベッドに横たわる榎本さんの姿高校2年生の時に、骨にできるがんである「骨肉腫」と診断され、高校3年生の時にステージ4の判定を受けたことを公表していた榎本さん。自身のSNSで、抗がん剤治療を受ける姿や車いすで出かける動画など、闘病中の様子を発信していた。榎本一心さん、亡くなる3