韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でメキシコ代表と対戦し、０−１で敗れた。勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで終えた韓国だったが、50分に痛恨の失点を喫する。自陣ゴール前に上がった浮き球をGKキム・スンギュがキャッチしようとした際、目の前にいたDFイ・ギヒョクと接触。ボールをこぼしてしまうと、その隙を逃さなかったルイス・ロモに押し込