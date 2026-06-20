韓国の痛恨の失点に元日本代表GKの権田が言及した。(C)Getty Images

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　韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でメキシコ代表と対戦し、０−１で敗れた。

　勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで終えた韓国だったが、50分に痛恨の失点を喫する。

　自陣ゴール前に上がった浮き球をGKキム・スンギュがキャッチしようとした際、目の前にいたDFイ・ギヒョクと接触。ボールをこぼしてしまうと、その隙を逃さなかったルイス・ロモに押し込まれ、これが決勝点となった。

　試合を配信したDAZNの「デイリーハイライト」では、元日本代表GKの権田修一氏がこの場面を分析した。

「難しいプレーですね。ゴールキーパーも声は出していると思うんですけど、メキシコサポーターの声援もあって、少しディフェンスの選手も声が聞こえなかったのかなと」

　さらに、「もし聞こえていたら相手をブロックするとか、このコースを開けることができたと思う」と、スタジアムの大歓声が影響した可能性を指摘した。
 
　また、自身の経験を踏まえながら、GKの心理状態にも言及している。

「（自分だったら）こうなったら寝られないです。夢で何回も出てきますよ。失点シーンは目を瞑ったら、その失点シーンが浮かぶんですよ」

　その一方で、「ただメキシコの選手もよく狙っていましたね」と相手のプレーも称賛した。

　キム・スンギュについては、「僕はゴールキーパーだけのミスだとは思わない。自分が関わってしまったという意識はあると思う。ただ、このあと、絶対にもう一点はやらせない。チームメイトが点を取ってくれる。１点を取るために、ここから先は最少失点に抑えるところの気概をすごく感じた」と擁護。失点後の姿勢を高く評価した。

　さらに権田氏は、「あのシーンは競る意思がディフェンスの選手はなかったので、たぶん任せたんじゃないかなと思います」ともコメント。GKとDFの連係面にも言及し、失点は一人だけの責任ではないとの見解を示した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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