「こうなったら寝られない。夢に出てくる」韓国守護神の“悲劇”に元日本代表GKが見解。痛恨の失点は「キーパーだけの責任ではない」【W杯】
韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でメキシコ代表と対戦し、０−１で敗れた。
勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで終えた韓国だったが、50分に痛恨の失点を喫する。
自陣ゴール前に上がった浮き球をGKキム・スンギュがキャッチしようとした際、目の前にいたDFイ・ギヒョクと接触。ボールをこぼしてしまうと、その隙を逃さなかったルイス・ロモに押し込まれ、これが決勝点となった。
試合を配信したDAZNの「デイリーハイライト」では、元日本代表GKの権田修一氏がこの場面を分析した。
「難しいプレーですね。ゴールキーパーも声は出していると思うんですけど、メキシコサポーターの声援もあって、少しディフェンスの選手も声が聞こえなかったのかなと」
さらに、「もし聞こえていたら相手をブロックするとか、このコースを開けることができたと思う」と、スタジアムの大歓声が影響した可能性を指摘した。
また、自身の経験を踏まえながら、GKの心理状態にも言及している。
「（自分だったら）こうなったら寝られないです。夢で何回も出てきますよ。失点シーンは目を瞑ったら、その失点シーンが浮かぶんですよ」
その一方で、「ただメキシコの選手もよく狙っていましたね」と相手のプレーも称賛した。
キム・スンギュについては、「僕はゴールキーパーだけのミスだとは思わない。自分が関わってしまったという意識はあると思う。ただ、このあと、絶対にもう一点はやらせない。チームメイトが点を取ってくれる。１点を取るために、ここから先は最少失点に抑えるところの気概をすごく感じた」と擁護。失点後の姿勢を高く評価した。
さらに権田氏は、「あのシーンは競る意思がディフェンスの選手はなかったので、たぶん任せたんじゃないかなと思います」ともコメント。GKとDFの連係面にも言及し、失点は一人だけの責任ではないとの見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国GKが味方と交錯でファンブル。まさかのミスで失点
勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで終えた韓国だったが、50分に痛恨の失点を喫する。
自陣ゴール前に上がった浮き球をGKキム・スンギュがキャッチしようとした際、目の前にいたDFイ・ギヒョクと接触。ボールをこぼしてしまうと、その隙を逃さなかったルイス・ロモに押し込まれ、これが決勝点となった。
「難しいプレーですね。ゴールキーパーも声は出していると思うんですけど、メキシコサポーターの声援もあって、少しディフェンスの選手も声が聞こえなかったのかなと」
さらに、「もし聞こえていたら相手をブロックするとか、このコースを開けることができたと思う」と、スタジアムの大歓声が影響した可能性を指摘した。
また、自身の経験を踏まえながら、GKの心理状態にも言及している。
「（自分だったら）こうなったら寝られないです。夢で何回も出てきますよ。失点シーンは目を瞑ったら、その失点シーンが浮かぶんですよ」
その一方で、「ただメキシコの選手もよく狙っていましたね」と相手のプレーも称賛した。
キム・スンギュについては、「僕はゴールキーパーだけのミスだとは思わない。自分が関わってしまったという意識はあると思う。ただ、このあと、絶対にもう一点はやらせない。チームメイトが点を取ってくれる。１点を取るために、ここから先は最少失点に抑えるところの気概をすごく感じた」と擁護。失点後の姿勢を高く評価した。
さらに権田氏は、「あのシーンは競る意思がディフェンスの選手はなかったので、たぶん任せたんじゃないかなと思います」ともコメント。GKとDFの連係面にも言及し、失点は一人だけの責任ではないとの見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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