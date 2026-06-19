6月20日から30日まで実施される陸上自衛隊とアメリカ軍との共同訓練を巡り、熊本県内の市民団体が中止を求めました。 【写真を見る】「軍事力での威嚇ではなく対話と外交を」13の市民団体が日米共同訓練『レゾリュート・ドラゴン』中止求める熊本 市民団体 海北由希子 事務局長「米日共同訓練『レゾリュート・ドラゴン26』および『ヴァリアントシールド2026』を中止すること」 明日20日から九州・沖縄で実