【モデルプレス＝2026/06/19】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが6月17日、自身のInstagramを更新。家族旅行のショットを披露した。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「娘ちゃんたち美女」高級温泉旅館で家族4ショット◆渡辺リサ、家族旅行ショット渡辺は「お部屋も露天風呂も朝食・夕食のビュッフェも子供ら大喜び 卓球やゲームコーナーでは大人も楽しめました」とつづり、高級温泉旅館でのショットを