広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、高級温泉旅館でお揃い浴衣家族4ショット披露「娘ちゃんたち美女」「口元そっくり」
【モデルプレス＝2026/06/19】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが6月17日、自身のInstagramを更新。家族旅行のショットを披露した。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「娘ちゃんたち美女」高級温泉旅館で家族4ショット
渡辺は「お部屋も露天風呂も朝食・夕食のビュッフェも子供ら大喜び 卓球やゲームコーナーでは大人も楽しめました」とつづり、高級温泉旅館でのショットを公開。夫婦と子どもたちでそれぞれお揃いの浴衣を着用し、家族4人が揃った姿を投稿している。また、夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手のそっくりな人と小園選手が入れ替わったショットやホテルの室内のショットなども披露している。
この投稿にファンからは「最高な家族写真」「みんな笑顔で素敵」「ほっこりする」「娘ちゃんたち美女」「口元そっくり」「仲良し家族に癒される」などといった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「娘ちゃんたち美女」高級温泉旅館で家族4ショット
◆渡辺リサ、家族旅行ショット
渡辺は「お部屋も露天風呂も朝食・夕食のビュッフェも子供ら大喜び 卓球やゲームコーナーでは大人も楽しめました」とつづり、高級温泉旅館でのショットを公開。夫婦と子どもたちでそれぞれお揃いの浴衣を着用し、家族4人が揃った姿を投稿している。また、夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手のそっくりな人と小園選手が入れ替わったショットやホテルの室内のショットなども披露している。
◆渡辺リサの旅行ショットが話題
この投稿にファンからは「最高な家族写真」「みんな笑顔で素敵」「ほっこりする」「娘ちゃんたち美女」「口元そっくり」「仲良し家族に癒される」などといった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫が小園選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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