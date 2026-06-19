セレクトショップ大手「アーバンリサーチ」は、FIFAワールドカップ（W杯）開催に合わせて日本代表のレプリカユニホームなどの関連グッズを販売。19日にアウェーモデルの再販を開始した。販売開始直後からアクセスが殺到し、通販サイトはサーバーダウン。購入希望者から「サイトにつながらない」「決済画面でエラーが出る」といった声が相次いだ。

これまでファッションとスポーツを掛け合わせた企画を積極展開してきた同ショップ。今回もW杯関連商品を販売し、期間限定のW杯仕様の実店舗もオープンしている。12日から販売を開始し早くも品切れ状態に。この日は正午から、アウェーユニの再販をオンラインストアで開始していた。

だが販売開始直後から購入希望者によるアクセスが殺到し、一時接続不可能に。「アーバンリサーチのアウェーユニ、カゴには入ったのにログインしたら情報変更ページに飛ばされてカゴに戻れなくて終了」「カートに入ったのに在庫切れですってなった」「日本代表アウェイユニフォーム再販 注文確認の最終ステップまで行ったのに在庫切れはないでしょう」と、混乱の声が多く見られた。

同社は、商品について「完売いたしました。今後の再入荷もございませんので、ご了承ください」と呼びかけている。