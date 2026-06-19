AppleがブラジルでiOS向けに代替アプリマーケットプレイスを開放、監視機関との和解を受けApp Storeの手数料体系を変更

AppleがブラジルでiOS向けに代替アプリマーケットプレイスを開放、監視機関との和解を受けApp Storeの手数料体系を変更