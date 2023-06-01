アルビレックス新潟は18日、MF大西悠介（25）、MF古長谷千博（24）、DF松岡敏也（18）の26〜27年シーズンの契約更新も発表された。今季加入してボール奪取を武器にリーグ戦は19試合に出場した大西は、クラブを通じて「J1昇格という目標を達成できるよう、一戦一戦持てる全てを注いでいきます」とコメントした。また、J1鹿島から期限付き移籍中のDF佐藤海宏（19）が移籍期間を延長し、来季も新潟でプレーすることも発表。期間