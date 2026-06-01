◇W杯北中米大会1次リーグA組 南アフリカ―チェコ（2026年6月18日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグA組第2戦は18日（日本時間19日）、黒星発進となった南アフリカ（FIFAランク61位）がチェコ（同44位）と1―1の引き分け。1点を追いかける後半38分、MFモコエナ（マメロディ・サンダウンズ）がPKから同点ゴール。W杯史上初となった70代指揮官対決は終盤に追いつきドロー決着となり、互いに勝ち点1を分け合う結果に終わった。

W杯は1次リーグ第1戦が終了し、この日から第2戦がスタート。A組ではともに黒星発進となった南アフリカとチェコが激突。南アフリカのヒューゴ・ブルース監督、チェコのミロスラフ・コウベク監督ともに74歳とあって70代の指揮官対決はW杯史上初の出来事となった。

試合は前半6分に失点。出鼻をくじかれると、チェコの堅い守備陣をなかなか崩せず。それでも後半36分、マセコ（AELリマソル）のシュートが相手のハンドを誘ってPKを獲得。

これにブルース監督は喜びを爆発させガッツポーズ。同38分、この絶好機でMFモコエナ（マメロディ・サンダウンズ）が確実に決め起死回生の同点弾。辛くも勝ち点1を獲得し、ブルース監督らイレブンは歓喜。初の決勝トーナメント進出へ望みをつなげた。

また、イングランド・プレミアリーグで活躍するFWフォスター（バーンリー）はベンチ入りしたが最後まで出番なし。第3戦は24日（日本時間25日）に1次リーグ突破を懸け韓国と対戦する。

≪最年長指揮官が話題に≫今大会は南アフリカのブルース監督が74歳62日でメキシコとの開幕戦を迎え、2010年南アフリカ大会でギリシャを率いたドイツ出身のオットー・レーハーゲル監督がアルゼンチンとの1次リーグ最終戦で残した71歳317日という記録を抜いてW杯最年長記録を更新。さらに開幕戦から7時間遅れで始まった韓国―チェコ戦で、チェコのコウベク監督が74歳283日で記録を更新。ブルース監督の偉業は短時間の限定記録に。そして、キュラソーのアドフォカート監督が78歳260日で再び新記録を樹立。短期間で記録更新が続く異例の事態となるなど高齢指揮官に注目が集まっていた。