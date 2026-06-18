韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは6月17日、自身のInstagramを更新。濡れ髪のようなモデルショットを公開しました。【写真】モモの濡れ髪？ モデルショット「好きです」モモさんは「TASAKIのアイコン、balance signature」とつづり、6枚の写真を投稿。ジュエリーブランド・TASAKIの真珠の指輪をフィーチャーしたモデルショットです。濡れ髪のような色っぽいヘアアレンジに、ペールイエローのシャツを着用しています