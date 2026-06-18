韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは6月17日、自身のInstagramを更新。濡れ髪のようなモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：モモさん公式Instagramより）

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韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは6月17日、自身のInstagramを更新。濡れ髪のようなモデルショットを公開しました。

【写真】モモの濡れ髪？ モデルショット

「好きです」

モモさんは「TASAKIのアイコン、balance signature」とつづり、6枚の写真を投稿。ジュエリーブランド・TASAKIの真珠の指輪をフィーチャーしたモデルショットです。濡れ髪のような色っぽいヘアアレンジに、ペールイエローのシャツを着用しています。3枚目は、シャツと同じ色のネクタイを緩めるしぐさで、色気漂う美しい姿です。

ファンからは、「好きです」「いつもと違う雰囲気でまたステキ〜」「美しい〜〜」「私がこの髪型したらゴミ箱に捨てられた歯ブラシみたいになる」と、称賛の声が相次ぎました。

圧巻スタイルのミニワンピース姿

15日には「MUSIC AWARDS JAPAN」とつづり、白いミニワンピースの衣装ショットを公開していたモモさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)