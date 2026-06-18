TWICE・モモ、濡れ髪？ 色気のある姿を披露！ 「いつもと違う雰囲気でまたステキ」「美しい〜〜」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは6月17日、自身のInstagramを更新。濡れ髪のようなモデルショットを公開しました。
【写真】モモの濡れ髪？ モデルショット
ファンからは、「好きです」「いつもと違う雰囲気でまたステキ〜」「美しい〜〜」「私がこの髪型したらゴミ箱に捨てられた歯ブラシみたいになる」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】モモの濡れ髪？ モデルショット
「好きです」モモさんは「TASAKIのアイコン、balance signature」とつづり、6枚の写真を投稿。ジュエリーブランド・TASAKIの真珠の指輪をフィーチャーしたモデルショットです。濡れ髪のような色っぽいヘアアレンジに、ペールイエローのシャツを着用しています。3枚目は、シャツと同じ色のネクタイを緩めるしぐさで、色気漂う美しい姿です。
圧巻スタイルのミニワンピース姿15日には「MUSIC AWARDS JAPAN」とつづり、白いミニワンピースの衣装ショットを公開していたモモさん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)