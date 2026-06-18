俳優の米倉涼子が18日、都内で開催された谷桃子バレエ団新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」出演決定報告会に出席。5歳から15年間にわたってクラシックバレエを続けていた米倉は「必死で頑張っていきたい」と意気込みを示した。【写真】白のセットアップで登場した米倉涼子（全身ショット）米倉は、シンデレラの亡き母であり再生と復活の象徴でもある大蝶々「マザーバタフライ」を、永橋あゆみとのダブルキャストで演じる