米倉涼子、30年ぶりバレエ挑戦！ 谷桃子バレエ団新作でマザーバタフライ役 「必死で頑張っていきたい」意気込み語る
俳優の米倉涼子が18日、都内で開催された谷桃子バレエ団新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」出演決定報告会に出席。5歳から15年間にわたってクラシックバレエを続けていた米倉は「必死で頑張っていきたい」と意気込みを示した。
【写真】白のセットアップで登場した米倉涼子（全身ショット）
米倉は、シンデレラの亡き母であり再生と復活の象徴でもある大蝶々「マザーバタフライ」を、永橋あゆみとのダブルキャストで演じる。この日は、芸術監督を務める高部尚子（※高は「はしごだか」）も出席していた。
かつて谷桃子本人からも指導を受けていた米倉は「20歳を過ぎてからモデル業界に入ったりして、だんだんバレエから遠ざかって、結局は挫折するという、そういった人間ですので。こんな機会をいただけるとは思ってもいませんでした」とコメント。「とにかく皆様の邪魔をしないように、頑張ってシンデレラを導く大蝶々を、私らしく演じられたらいいなと思っております」と語った。
また「皆さんはバレエダンサーなので、その中に自分がいつものように立っていたとしても、違和感が絶対に生まれてしまうので。どんなものなのかっていう不安と疑問ばかりでした」としたうえで「簡単にお引き受けしてはいけないと思っていました」とコメント。同じバレエスタジオに通っていた頃の憧れの存在だったという高部からオファーを受けたことについては「本当にありがたく思っています」と喜びを語った。
また、高部からオファーがあった日の出来事として「谷先生からいただいたテレフォンカードが出てきたんですね。本当にびっくりしちゃって」と驚きのエピソードを披露。「『あなた、やりなさいよ』って言ってくれているのかな？ なんて思いながら。本当に一生懸命自分の背中を押して」と振り返っていた。
最後に米倉は「高部尚子さんが芸術監督として新作を作られるということなので、その名を汚さないように、私は頑張って大蝶々、マザーバタフライを演じきれたらなと思い、これから本当に必死で頑張っていきたいなと思っております」と意気込みを示していた。
谷桃子バレエ団8月公演新作「CINDERELLA（シンデレラ）」全幕は、新国立劇場 オペラパレスにて、8月9日夜公演／8月10日夜公演／8月11日昼・夜公演を開催。
【写真】白のセットアップで登場した米倉涼子（全身ショット）
米倉は、シンデレラの亡き母であり再生と復活の象徴でもある大蝶々「マザーバタフライ」を、永橋あゆみとのダブルキャストで演じる。この日は、芸術監督を務める高部尚子（※高は「はしごだか」）も出席していた。
また「皆さんはバレエダンサーなので、その中に自分がいつものように立っていたとしても、違和感が絶対に生まれてしまうので。どんなものなのかっていう不安と疑問ばかりでした」としたうえで「簡単にお引き受けしてはいけないと思っていました」とコメント。同じバレエスタジオに通っていた頃の憧れの存在だったという高部からオファーを受けたことについては「本当にありがたく思っています」と喜びを語った。
また、高部からオファーがあった日の出来事として「谷先生からいただいたテレフォンカードが出てきたんですね。本当にびっくりしちゃって」と驚きのエピソードを披露。「『あなた、やりなさいよ』って言ってくれているのかな？ なんて思いながら。本当に一生懸命自分の背中を押して」と振り返っていた。
最後に米倉は「高部尚子さんが芸術監督として新作を作られるということなので、その名を汚さないように、私は頑張って大蝶々、マザーバタフライを演じきれたらなと思い、これから本当に必死で頑張っていきたいなと思っております」と意気込みを示していた。
谷桃子バレエ団8月公演新作「CINDERELLA（シンデレラ）」全幕は、新国立劇場 オペラパレスにて、8月9日夜公演／8月10日夜公演／8月11日昼・夜公演を開催。