米倉涼子、30年ぶりバレエ挑戦！ 谷桃子バレエ団新作でマザーバタフライ役 「必死で頑張っていきたい」意気込み語る

米倉涼子、30年ぶりバレエ挑戦！ 谷桃子バレエ団新作でマザーバタフライ役 「必死で頑張っていきたい」意気込み語る