これくらいの雨なら、いっか。【こんな人が居るなんて…】ゲリラ豪雨に襲われた女子高生が雨宿りしていると、車から男が降りてきて…そう思って傘を差さずにいたら、まさかの展開に......。埼玉県在住の30代女性（投稿時）・清水さんからのおたより。＜清水さんからのおたより＞私がまだ20代のころの、ある小雨が降っていた日のことです。私はいつも折りたたみ傘を持ち歩く、備えあれば憂いなしタイプでした。ただ、歩いている途中