これくらいの雨なら、いっか。

【こんな人が居るなんて…】ゲリラ豪雨に襲われた女子高生が雨宿りしていると、車から男が降りてきて…

そう思って傘を差さずにいたら、まさかの展開に......。

埼玉県在住の30代女性（投稿時）・清水さんからのおたより。

＜清水さんからのおたより＞

私がまだ20代のころの、ある小雨が降っていた日のことです。私はいつも折りたたみ傘を持ち歩く、備えあれば憂いなしタイプでした。

ただ、歩いている途中で小雨が降ってきたものの、信号を渡ればその先にアーケードのある道だったので面倒くさがり、傘をささずに歩きました。

雨に降られながら信号待ちをしていたその時、自分に影ができ雨に濡れなくなったのに気付きました。

「ちょっとの間だから」

ふと見上げると、50代くらいのおじさんが私も濡れないように傘をさしてくれていたのです。

慌てて「傘、持ってるんです」と取り出そうとすると、「信号待ちのちょっとの間だから」と優しい笑顔で言われました。

少し警戒したのですが、おじさんは優しい笑顔のまま話しかけてくることもなく、信号待ちするだけでした。

距離もあり、おじさんの肩は傘からでて濡れていました。

信号が変わり、横断歩道を渡り、アーケード前で「じゃあ」と去っていったおじさん。

他人に親切で声をかけるって凄く勇気のあることだと思うんですが、その何気ない優しさに心が凄く温かくなりました。

私もあの時のおじさんのように他人に寄り添える人になりたい、と思っています。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

※本コラムではプライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください