グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(読み:コイキーズ)が、2026年10月7日(水)に日韓同時デビューすることが決定した。発表にあわせ、グループ初のアーティスト写真も公開されている。オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』 の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』より誕生した彼ら。日本デビューシングルにはタイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録される。さらに、オーディション番組内で話題となったコンセプト評価曲「BLACK A