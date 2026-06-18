プロ野球・楽天は17日、吉井理人新監督の就任を発表した。それに伴い18日に日本野球機構（NPB）から登録が公示されると、普段は見慣れぬ4文字に、驚くファンが相次いでいる。吉井新監督は18日付で「監督登録」された。併せて三木肇前監督が「監督抹消」、塩川達也監督代行も「監督代行解除」が公示されている。また吉井監督が背番号81を着用するのに伴い、それまで81番をつけていた青山浩二投手コーチが、背番号を82番に変更す