新型CX-5の最も手頃なエントリーグレード「S 2WD」2026年5月21日、マツダはクロスオーバーSUV「CX-5」の新型モデルを発売しました。ラインナップ中、最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードの仕様はどのような内容なのでしょうか。2012年にデビューしたミドルサイズのクロスオーバーSUV CX-5。2代目は2017年に販売開始され、2025年末には世界累計販売台数500万台を達成しています。【画像ギャラリー】超カッコいい