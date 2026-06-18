新型CX-5の最も手頃なエントリーグレード「S 2WD」

2026年5月21日、マツダはクロスオーバーSUV「CX-5」の新型モデルを発売しました。



ラインナップ中、最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードの仕様はどのような内容なのでしょうか。

2012年にデビューしたミドルサイズのクロスオーバーSUV CX-5。2代目は2017年に販売開始され、2025年末には世界累計販売台数500万台を達成しています。

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マツダ独自のデザインテーマ「魂動」と、「SKYACTIV」のテクノロジーを採用し、アーバンなデザインと高次元でまとめられた性能から人気を獲得し、マツダを代表するモデルへと成長しました。

約9年ぶりのフルモデルチェンジとなる新型モデルは3代目にあたります。

開発コンセプトに「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」を掲げ、デザインや走りをブラッシュアップさせるとともに、室内空間やラゲッジスペースも進化を遂げました。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1695mm、ホイールベース2815mm（全グレード共通）。新型モデルも、ミドルサイズのちょうど良いサイズ感にまとめられています。

いっぽうホイールベースは従来から115mm延長しており、後席がさらに広く、居住性が大きく向上しました。

エクステリアはシンプルでアーバンなデザインを継承。ボンネットの先端を高くして厚みを持たせ、ロアグリルを左右に広げてワイド感を演出しています。リアもスポーティでワイドなデザインに仕上げられています。

ボディカラーには、どんな環境でもクルマの造形を際立たせる新塗装色の「ネイビーブルーマイカ」を初採用。全7色を設定しています。

マツダらしい“走る歓び”を体感できる運転席と、リラックスできる空間の両立がテーマのインテリアは、運転席周辺には水平デザインを取り入れ、姿勢変化を感じやすくするとともに、ドアからインパネにかけての造形を水平方向につなげて広々とした空間を表現しています。

また、ホイールベースの伸長により後席のひざ周りスペースもゆとりある空間になっています。室内高も1299mmと余裕があり、頭上にもゆとりあるスペースが確保されました。

ヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）も刷新され、操作性も大幅に向上しています。センターディスプレイには12.9インチまたは15.6インチの大型タッチパネルが装備され、マツダ初となる「Google搭載インフォテインメントシステム」を採用。

これにより「Googleアシスタント」や「Google Play」などにも対応できるシステムとなりました。

ラゲッジルームには466Lの広い荷室容量が確保され、定員乗車時にもゴルフバッグ4つ、スーツケース4つを積み込めます。さらに荷室間口を18mm下げることで機能性も向上されており、さまざまなシーンに対応しやすくなっています。

先進運転支援システムでは、アクセルペダルから足を離したときに減速を補助する「プロアクティブ・ドライビング・アシスト（PDA）」を初採用。ドライバーモニタリング機能やドライバー異常時対応システム（DEA）の検知機能も強化されています。

加えて、全グレードに「360°ビュー・モニター（シースルービュー）」が標準装備され、駐車場や狭い道での不安を軽減してくれます。

パワートレインは、全車2.5リッター直噴ガソリンエンジン＋マイルドハイブリッドの「e-SKYACTIV G 2.5」を搭載し、トランスミッションに6速ATが組み合わされています。

最高出力は178PS、最大トルクは237Nmを発揮。燃費は15.2km／L（WLTCモード）を記録します。

そんな新型CX-5のなかで最も安価なエントリーモデルが「S 2WD」です。上級モデルと比較すると、装備はシンプルにまとまっています。

エクステリアではルーフレールが省略され、ヘッドライトとテールランプはシグネチャーLEDが装備されず、すっきりとしたデザインに。またホイールも、上級グレードの「G」「L」には、19インチタイヤが採用されていますが、Sは17インチタイヤを装着。

インテリアはベーシックなファブリック素材のシートで、アンビエントライトや電動調整シートは備わりません。ステアリングヒーターも削除されています。

いくつかの装備は限られているものの、12.9インチのGoogle搭載ディスプレイにはApple CarPlayやAndroid AutoやフルセグTVが備わり、スピーカーも8個と充実したエンターテインメントシステムをなっているほか、10.25インチのフル液晶メーターや前席シートヒーター、フルオートエアコン、革巻きのステアリングやシフトノブなども装備。

安全性能も、「スマート・ブレーキ・サポート」やプロアクティブ・ドライビング・アシスト、車線逸脱抑制や前後側方車両検知が最安モデルSにも標準で備わります。

S 2WDの販売価格（消費税込）は330万円。最上級グレード「L 4WD」の430万6500円と比べると、100万1500円の価格差があります。

最も手頃な価格のエントリーグレードとはいえ、必要にして十分な性能を備えており、安全面や実用性も申し分のないレベルです。

最新のクロスオーバーSUVを手頃な価格で手に入れたい方には、手の出しやすいモデルといえるでしょう。