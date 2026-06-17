昭和歌謡、昭和ポップスにスポットライトを当てたラジオ番組『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』（ラジオ関西）の6月12日放送回ではゲストにロックミュージシャンの愚図ケンジさんが登場。日本のロック、パンクへの思いや大阪城公園・城天ストリートライブを始めた経緯について番組パーソナリティーの中将タカノリさん（シンガーソングライター、音楽評論家）と橋本菜津美さん（シンガーソングライター、インフルエ