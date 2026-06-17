広岡達郎が語る巨人の現状と次期監督候補（前編）セ・パ交流戦開幕前日の５月25日、巨人・阿部慎之助監督が長女への暴行の疑いで現行犯逮捕。翌日記者会見を行ない、監督辞任を発表した。それに伴い、オフェンスチーフコーチの橋上秀樹氏が監督代行として、交流戦から指揮を執ることになった。そんな状況のなか、交流戦ではセ・リーグのチームで唯一勝ち越すなど、チームは快進撃。ついにセ・リーグ首位に躍り出た。橋上監督代