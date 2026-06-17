リクルートのSUUMOリサーチセンターが「50代・60代の住み替え実態調査」の結果を公表した。人生100年時代における50代・60代の住まい選びを明らかにする目的で調査を実施したもの。親世代と子世代の認識ギャップなども浮き彫りになったという。詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「50代・60代の住み替え実態調査」結果を公表／リクルート親世代の「住まいに感じる不安」は持ち家の老朽化や将来の処分この調査は、親世代「50