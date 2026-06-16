上海市の観光名所「新天地」では週末に湖南料理レストランの前に長い行列ができていた。その中から、韓国語での会話が時折聞こえてきた。この店では湖南省発の家庭料理「辣椒炒肉（豚バラ肉の青唐辛子炒め）」が人気で、韓国人観光客が中国に来たら必ず食べる人気メニューになりつつある。このレストランチェーンの新天地店で店長を務める卓振寧（ジュオ・ジェンニン）さんは、「昨年の6〜7月ごろから韓国人観光客が目立って増加し