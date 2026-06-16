「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が15日夜、Xを更新。世界各国で未成年のSNS利用禁止や制限などの動きが続いていることについて、私見をつづった。英国のスターマー首相は16日、16歳未満のSNS利用を禁止する方針を発表した。ひろゆき氏はこの件を報じた共同通信のネット記事を添付。「イギリス、オーストリア、フランス、デンマークとSNSに時間を使うのは、アホの再生産なので未成年の利用を禁