高市首相はなぜ若者から支持を集めるのか。慶應義塾大学の宇津木愛子名誉教授は「大学の教え子と会食した際、ある卒業生が口にした言葉に、私ははっと目を覚ました。彼らは右も左もなく素朴かつ“普通”の感覚で眺めている」という――。※本稿は、宇津木愛子『救国の総理 高市早苗』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。■右傾化ではなく「普通」の国にするだけ「普通」という語は聞き流され易い、あまりにもさりげない語