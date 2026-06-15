本日6月15日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「宮島・嚴島神社 完全攻略SP」と題する今回、7月5日（日）スタートの新ドラマ『マイ・フィクション』に出演する国仲涼子が、アンガールズとともに参戦する。瀬戸内海に浮かぶ“神の島”と呼ばれる宮島は、世界遺産「嚴島神社」は