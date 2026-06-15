戦死した山本五十六の国葬で、日比谷公園の斎場に向かう葬列。1943（昭和18）年6月5日（写真：共同通信社） 改憲論議は加速の兆しを見せています。太平洋戦争の敗戦後、日本人の手で十分な議論ができないまま制定された現行憲法を改正するには、まず日本人自身で“あの戦争”を総括する「新・東京裁判」が必要だというのが私の持論です。連載4回目では、あの戦争に敗れた大きな原因の一つ、「敵に暗号を解読されていたのに、なぜ気