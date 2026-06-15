オランダ代表とのグループF初戦、ベンチに遠藤のユニフォーム日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。この試合で、ベンチにMF遠藤航のユニフォームが飾られた。キャプテンを務めていた遠藤は、現地時間6月11日に怪我のためチームを離脱。それに伴い、代表引退を発表していた。初戦を迎えた日本代表のベンチには、共に戦