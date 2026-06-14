自慢の筋肉を誇示した。北中米ワールドカップでグループＫのポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州マイアミでトレーニングを行なっている。DRコンゴとの初戦まであと４日と迫るなか、現地６月13日にキャプテンのクリスティアーノ・ロナウドが、自身のインスタグラムを更新。３枚の画像をアップロードし、バッキバキに鍛え上げられたボディを披露した。 この投稿には「生ける伝説」「仕上がっているな」「GOATだ」「