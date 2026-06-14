「すさまじい筋肉だ」Ｗ杯初戦の４日前、ポルトガル代表Ｃ・ロナウドが公開した最新肉体美に「仕上がっているな」「生ける伝説」などの声
自慢の筋肉を誇示した。
北中米ワールドカップでグループＫのポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州マイアミでトレーニングを行なっている。
DRコンゴとの初戦まであと４日と迫るなか、現地６月13日にキャプテンのクリスティアーノ・ロナウドが、自身のインスタグラムを更新。３枚の画像をアップロードし、バッキバキに鍛え上げられたボディを披露した。
この投稿には「生ける伝説」「仕上がっているな」「GOATだ」「世界最高だ」「Ｗ杯優勝しよう」「なんて素晴らしいんだ」「美しい」「Ｗ杯でチャンピオンになることを願っている」「史上最高の選手だ」「すさまじい筋肉だ」といったコメントが寄せられた。
自身６度目のＷ杯に向け、準備は整っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「世界最高だ」Ｃ・ロナウドが鍛え抜かれたボディを披露！
北中米ワールドカップでグループＫのポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州マイアミでトレーニングを行なっている。
DRコンゴとの初戦まであと４日と迫るなか、現地６月13日にキャプテンのクリスティアーノ・ロナウドが、自身のインスタグラムを更新。３枚の画像をアップロードし、バッキバキに鍛え上げられたボディを披露した。
この投稿には「生ける伝説」「仕上がっているな」「GOATだ」「世界最高だ」「Ｗ杯優勝しよう」「なんて素晴らしいんだ」「美しい」「Ｗ杯でチャンピオンになることを願っている」「史上最高の選手だ」「すさまじい筋肉だ」といったコメントが寄せられた。
自身６度目のＷ杯に向け、準備は整っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「世界最高だ」Ｃ・ロナウドが鍛え抜かれたボディを披露！