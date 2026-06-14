自慢のボディをインスタグラムで公開したＣ・ロナウド。（C）Getty Images

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　自慢の筋肉を誇示した。

　北中米ワールドカップでグループＫのポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州マイアミでトレーニングを行なっている。

　DRコンゴとの初戦まであと４日と迫るなか、現地６月13日にキャプテンのクリスティアーノ・ロナウドが、自身のインスタグラムを更新。３枚の画像をアップロードし、バッキバキに鍛え上げられたボディを披露した。
 
　この投稿には「生ける伝説」「仕上がっているな」「GOATだ」「世界最高だ」「Ｗ杯優勝しよう」「なんて素晴らしいんだ」「美しい」「Ｗ杯でチャンピオンになることを願っている」「史上最高の選手だ」「すさまじい筋肉だ」といったコメントが寄せられた。

　自身６度目のＷ杯に向け、準備は整っている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】「世界最高だ」Ｃ・ロナウドが鍛え抜かれたボディを披露！