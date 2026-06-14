「すさまじい筋肉だ」Ｗ杯初戦の４日前、ポルトガル代表Ｃ・ロナウドが公開した最新肉体美に「仕上がっているな」「生ける伝説」などの声

「すさまじい筋肉だ」Ｗ杯初戦の４日前、ポルトガル代表Ｃ・ロナウドが公開した最新肉体美に「仕上がっているな」「生ける伝説」などの声