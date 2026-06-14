タレントの明石家さんま（７０）が１３日、ＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜、後１０・００）に出演し、９日に肺炎のため８６歳で死去した俳優の中村玉緒さんをしのんだ。さんまは「玉緒さんはもうかなり前から、病気で施設にいらっしゃったんで。何年も前から、つもりはできていた。娘さんから連絡いただいた時は『そうですか』っていう感じ。心にポカンと穴が開いたよう」と心境を明かした。さんまは「弱っている