「すべての色が、ここで輝けるように」新しいブランドは開幕日の8月7日に出そろう予定Jリーグは6月13日、2026/27シーズンより明治安田J1リーグ、明治安田J2リーグ、明治安田J3リーグのロゴを新たなデザインへ変更すると発表した。今回のデザイン変更は、2026/27シーズンからのシーズン移行を契機とした「ブランドエボリューション（Jリーグブランドの進化）」の一環として実施される。Jリーグは世界に選ばれるリーグになるため