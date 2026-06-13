「すべての色が、ここで輝けるように」新しいブランドは開幕日の8月7日に出そろう予定

Jリーグは6月13日、2026/27シーズンより明治安田J1リーグ、明治安田J2リーグ、明治安田J3リーグのロゴを新たなデザインへ変更すると発表した。

今回のデザイン変更は、2026/27シーズンからのシーズン移行を契機とした「ブランドエボリューション（Jリーグブランドの進化）」の一環として実施される。Jリーグは世界に選ばれるリーグになるためのさらなる成長を目指しており、「どこを切り取ってもJリーグらしさが感じられる状態」の実現に向けてコミュニケーション全体の見直しを進めている。

新しいリーグ戦ロゴは、黒と白を基調に、Jリーグのシンボルマークを中心に構成された。現行のシンボルマークを継承しながら、デジタル環境での使用頻度拡大や多様な媒体での利用が進むなかで、カテゴリーの識別性や可読性を高め、現代のコミュニケーション環境に適したデザインへと進化させている。

黒と白には日本に息づく陰影の美意識が込められており、Jリーグを「クラブ、選手・スタッフ、ファン・サポーター、そして地域、それぞれの個性が輝くための基盤」と捉える考え方がベースにある。リーグ自身が色を主張せず、削ぎ落とされたシンプルなデザインにすることで、各Jクラブが持つ色と個性がもっとも際立つことを目指している。新しいブランドは今後順次展開され、シーズン開幕日である2026年8月7日にすべてが出そろう予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）