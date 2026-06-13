女優の戸田恵梨香（37）が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式に登場した。最優秀ロックアルバム賞のプレゼンターとして、美しい白のセットアップ姿で登場。「私は今までお芝居しかやったことないんですけど、泣き芝居をやるぞって時とか、そういうときに皆さんの音楽を聴いて音楽の世界に入り込んで助けてもらったことがこれまで何度もありまし