女優の戸田恵梨香（37）が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式に登場した。

最優秀ロックアルバム賞のプレゼンターとして、美しい白のセットアップ姿で登場。「私は今までお芝居しかやったことないんですけど、泣き芝居をやるぞって時とか、そういうときに皆さんの音楽を聴いて音楽の世界に入り込んで助けてもらったことがこれまで何度もありました。本当に感謝しております」と音楽への思いを語った。

そして「怪獣」で受賞した「サカナクション」にトロフィー「ルビー」を手渡し、拍手で祝福した。

SNSでは大物女優の登場に「MAJの気合を感じます。ありがとうございます」「恵梨香さんからわたしもトロフィーもらいたい」「戸田恵梨香めちゃくちゃ好きです」「戸田恵梨香の声で『サカナクション』が聴けるのやべえな」「戸田恵梨香さん顔が小さい！」などの喜びの声が続々。

「サカナクション」の衣装も真っ白だったことからネットでは「戸田恵梨香もサカナの一味のようなお衣装」「衣装的に戸田恵梨香もサカナクション」「戸田恵梨香もサカナクションの一員みたいになっててワロタwwww」「衣装が白なお陰で戸田恵梨香もサカナクションメンバーと同化してる」などの盛り上がりもあった。