【新馬/阪神5R】ロンドンガーズが鮮やか逃げ切りV…影をも踏ませぬデビュー勝ち

6月13日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、松山弘平騎乗の2番人気、ロンドンガーズ（牡2・栗東・前川恭子）が快勝した。3馬身差の2着に1番人気のメアグローリア（牝2・栗東・斉藤崇史）、3着にカレンハウ（牡2・栗東・柴田卓）が入った。勝ちタイムは1:08.2（良）。

松山弘平騎乗の2番人気、ロンドンガーズが鮮やかな逃げ切りでデビューVを決めた。スタートからスッと先手を奪うと、2〜3馬身ほどのリードを保ちながら軽快にレースを先導。自分のリズムで運び、主導権を握り続けた。直線に向いても脚色はまったく衰えず、再び二の脚を発揮。後続との差を詰めさせることなく、そのまま押し切った。まさに影をも踏ませぬ快走で、初陣を完勝で飾った。前川恭子厩舎にとっても期待が膨らむデビュー戦となった。

ロンドンガーズ 1戦1勝

（牡2・栗東・前川恭子）

父：グレーターロンドン

母：スカイランダーガール

母父：Stroll

馬主：スリーエイチレーシング

生産者：下河辺牧場