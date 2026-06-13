アンディ・キング氏：元マーケティング部長ジャガーXJR-15によるワンメイクレースの思い出を、彼が振り返る。最終ラップでの無茶なアタックを避けるべく、周回数はドライバーへ伝えなかったそうだ。「ビリヤード・ボールをレースディレクターに引いてもらい、その数字で決めたんですよ」【画像】導かれたジャガーのル・マン優勝TWR 50周年イベント同社が関わったモデルたち全129枚1994年には、キングは英国ツーリングカー選