9回95球で1安打無四球15Kの「マダックス」達成【MLB】ブルワーズ 6ー0 フィリーズ（日本時間13日・ミルウォーキー）ブルワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が12日（日本時間13日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に先発登板。9回95球を投げて1安打無失点、無四球15奪三振の「マダックス」で完封勝利を飾った。平均球速163キロ超を記録した怪物右腕に「サイ・ヤング賞確定」「化け物」とファンも脱帽している。初回から