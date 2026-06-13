[6.11 W杯B組第1節 カナダ 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ]北中米ワールドカップは現地時間11日、B組第1節のカナダ代表対ボスニア・ヘルツェゴビナ代表を行い、1-1のドローに終わった。19日に行われる第2節でカナダはカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナはスイスと対戦する。最初のチャンスは前半17分のカナダ。こぼれ球を拾ったDFアリスター・ジョンストンがアーリークロスを放り込むとボスニアDFアマル・デディッチのクリアが