同棲2年の彼氏「結婚して地元帰るぞ」→超ド田舎で親族7人との敷地内同居　衝撃の提案に「特大地雷」「やめとけ」の声殺到

結婚を意識し始めた矢先、パートナーから自分の人生を根底から覆すような条件を突きつけられたらどうするか。

ガールズちゃんねるに「彼氏が田舎出身」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主（26歳）は、同棲して2年になる彼氏から結婚を持ちかけられている。しかし先月末、彼から初めて「長男なので親の家業を継いで地元で暮らす」「早く連れて帰りたい」という衝撃の事実を告げられたという。

「特大地雷でしょ 都会でもやめとけってなるわ」

トピ主を待ち受ける環境は、過酷の一言に尽きる。引っ越し先は、バスが1日3本しかなく、徒歩圏内にスーパーもコンビニもない超ド田舎。さらに昨年は家の前の畑に熊が出没したという。

しかも、彼が実家敷地内で同居を想定している親族のラインナップが凄まじい。同じ敷地内に「両親、祖母、姉夫婦、妹」が住んでおり、結婚後は祖父母が住んでいた空き家に入る予定だという。

この事後報告に対し、トピック内では「やめとけ」の大合唱となった。

「同棲して二年も経っていてそんな大事な話をしなかった彼、大丈夫かいな。」

「『地元で暮らす、早く連れて帰りたい』これを主の意見も聞かず、当然そういうものだと思ってる彼氏の考え方がヤバいよ。田舎の家業を継ぐ云々よりそっちの方が気になった」

「田舎どうこうじゃなくて（中略）これが特大地雷でしょ都会でもやめとけってなるわ」

不便な田舎暮らしも大変だが、それ以上に彼氏の「後出しジャンケン」と「親族の密集度」を批判する声が目立つ。同棲から2年間も将来の重要なビジョンを共有せず、「早く連れて帰りたい」と自分の都合だけで事を進めようとする姿勢に、やばいと感じる人が続出している。

「住めば都になりませんでした」

さらにトピック内には、実際に似たような環境へ嫁いだ経験者たちから、生々しい声が殺到した。

「なりません…同じような状況で嫁いで、21年。地獄でした。小姑2人…、義母が養子取りの３人姉妹長女なので義母の姉妹からもグチグチ言われたわ。」

「大阪から高知の田舎へ嫁いだよ。主さんと似た感じだから住む家から生活レベル全て下がってストレスがすごかったけど慣れるよ。でも住んで数年経っても、いまだに高知県を好きになれないし相変わらず生活のストレスはずっとある」

「田舎から、町へ嫁に行くのはうまく行くけど、町から田舎へ嫁に行くのはうまく行かないんだと、祖父に、私が喧嘩して実家に逃げて来た時に言われました 離婚になりました」

「住めば都になりませんでした 義実家や近所の人達と過ごすと、お互いに階層のようなものを感じる田舎の人の劣等感は凄まじいものがある」

田舎での相手家族との同居による精神的ストレスは、年月が解決してくれるものではないようだ。

特に今回のケースは完全な同居ではなくとも、親・兄弟姉妹が勢揃いする敷地内同居だ。トピ主にとっては逃げ場のない環境だ。これを2年も黙っていた彼氏がいざという時に矢面になって守ってくれるかは疑わしい。

彼氏を好きな気持ちと、見知らぬ土地での過酷な同居生活。トピ主はまだ26歳だ。結婚はゴールではなく、その後も数十年は続く。田舎での義実家同居はリスクが高いことを前提に、冷静になることが必要だろう。

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