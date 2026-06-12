サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会が12日(日本時間)、開幕した。初戦を15日に迎える日本代表選手たちについて、婚活情報サイトを運営する株式会社オミカレはこのほど、女性会員393人を対象に「恋人にしたい・結婚したいサッカー日本代表選手」に関するアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【写真】ブラボ～な圧倒的得票！しかし、“真の勝者”はベンチに…

「恋人にしたい」部門の1位は長友佑都。「一緒にいると楽しそう」など、ムードメーカーとしてチームを鼓舞する姿が現実のデートでも明るく引っ張ってくれそうなイメージと重なり、73票と多くの支持を集めた。



2位は田中碧(40票)、3位に堂安律(32票)、4位に中村敬斗(19票)、5位に久保建英(16票)が続いた。



「結婚したい選手」でも、長友佑都が1位を獲得。メディアやSNSで見せる妻・平愛梨への愛妻家の一面や、4男児の父親でもある「理想のファミリー像」といったイメージが強く、2位以下に大差をつける90票が集まった。



2位は田中碧(22票)、3位に久保建英(19票)、4位に堂安律(15票)、5位に遠藤航(12票)が続いた。



現役選手を対象にしたランキングでは両部門とも長友が1位を獲得。ところが、監督・コーチを含めて総合集計したところ、長谷部誠コーチが「恋人にしたい」84票&「結婚したい」99票を獲得し、長友を上回る圧倒的支持を集めた。「知性的で冷静に将来を考えてくれそう」「誠実さ」などが理由に挙がり、現役時代はFWからGKまですべてのポジションを担った懐の深さを見せ、選手引退後も指導者として輝き続ける姿が、大人の男性に「安心感」を求める婚活女性の心をつかんだようだ。



長谷部コーチは2016年、モデルでタレントの佐藤ありさと結婚、2人の子どもがいる。



（よろず～ニュース調査班）