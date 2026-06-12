12時ぴったりに昼休憩 → 周りは全員そのまま仕事　休むのが「気まずい」という人に「周囲は趣味で仕事してるだけ」の声

お昼の12時、会社員にとって一息つける時間のはずだが、職場の空気によっては、スムーズに休憩に入れないようだ。

ガールズちゃんねるに6月4日、「【職場】12時（昼休憩開始時刻）ぴったりに休憩をとる人がいない【気まずい】」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主の会社は12時〜13時が昼休憩だが、ぴったり行動するのはトピ主だけ。

周囲は10分〜30分遅れて休憩に入り、13時には仕事を再開するという。つまり、多くの人は1時間未満の休憩だそう。社長の指示ではなくブラック企業でもないというが、トピ主は周囲の目が気になり後ろめたさを感じている。

「周りに合わせず権利は行使しないと」

この投稿に対し、トピック内では「気にせず休め」という声が相次いだ。

「どうもしないぜ？笑 12時にとったらいい」

「何もしない 気まずくもない 周囲は好きで趣味で仕事してるだけ」

「気にせず12時に休憩取れば良い。ブラックではないようだし周りに合わせず権利は行使しないと」

周囲が勝手に休憩を削る状況に付き合う必要はないという意見がほとんどだ。フルタイムで働いているなら1時間の休憩は働く人の権利だ。変に気を遣う必要はない。

トピ主と同じような状況の人もいた。

「そういう人、何人かいるわ 12時30分、下手すれば40分くらいになってからお昼取り出す で、13時過ぎてもパンとかを片手にもしゃもしゃしながら仕事してる まぁ実害はないから気にしてないけどね」

12時になっても仕事をしている人は、別にその人の仕事のスタイルだから気にする必要はない。

「キーボードの音しかしない事務室で我先に休憩とるのは気まずいのよね…」

一方で、オフィス特有の空気感に共感する声や、トピ主の自意識をたしなめる声もあった。

「わかるわこれ 第三者から見たらそんなもん取ったらええやんって思うかもしれないけど、キーボードの音しかしない事務室で我先に休憩とるのは気まずいのよね…」

確かに、静まり返った空間で最初に席を立つのは勇気がいる。しかし、トピ主のモヤモヤをばっさりと切り捨てる意見もある。

「どこが気まずいのかわからん ぴったりに休憩入るのは必然であり、 ぴったりに休憩入らないのもその人の自由」

他人がいつ休もうがそれは個人の自由であり、お互いに干渉すべきではないという。トピ主の職場の人々は、ただ単に仕事のキリが良いところまで進めたいだけかもしれない。

いずれにせよ、契約に則って12時にご飯を食べることは完全に正しい姿だ。周囲に流されて付き合う必要はどこにもない。そもそも、周囲の人もトピ主が12時に休憩に入ることを全然意識していない可能性もある。

書き込みの中には、

「私もぴったりに取ってたら『もっとやる気を見せて』って怒られたことあるな 試用期間中だったからその職場は辞めたよ！」

と言う声もあったが、文句を言ってくるとしたらその職場がブラックなだけで辞めればいい話だ。空気の読み過ぎはよくない。普通に休もう。

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