シビック・タイプRと肩を並べる動力性能ウェルズは、ヴェルティージュで数字的な動力性能は追求していないと主張する。それでも、0-100km/h加速は5.5秒で、約50km/hから110km/hまでの中間加速は5.7秒。息を呑む勢いとはいえないものの、手懐けやすさと興奮の、絶妙なバランスにある。【画像】たおやかな往年の感覚ウェルズ・ヴェルティージュ今を生きるピュア・スポーツたち全140枚ホンダ・シビック・タイプRと肩を並べると